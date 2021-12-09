كيف تشاهد مباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021 مجانًا؟

يستقبل استاد الثمامة مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب، تجمع بين المغرب والجزائر في ديربي عربي مثير.

المنتخب المغربي، تمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة بعد فوزه على فلسطين والأردن ثم المنتخب السعودي.

على الجانب الآخر، المنتخب الجزائري وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بعد التساوي مع المنتخب المصري في النقاط والأهداف ولكن قانون اللعب النظيف وصل بالفراعنة إلى المركز الأول.

كأس العرب 2021: ما هو تاريخ مواجهات الجزائر والمغرب؟

مواجهة مرتقبة بشدة، فكيف يمكنك متابعتها عبر التلفزيون أو الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة المغرب أمام الجزائر في كأس العرب 2021 هو السبت الموافق 11 ديسمبر 2021، بملعب الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر؟

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العرب 2021، وخصصت قناة beIN Sports 1 المفتوحة لتغطية جميع المباريات.

ستتمكن من مشاهدة مباراة المغرب والجزائر عن طريق القناتين دون تشفير، كذلك يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المغرب - الجزائر السبت 11 ديسمبر 2021،

20:00 المغرب والجزائر، 21:00 مصر beIN Sports 1 HD الثمامة

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر نايل سات سهيل سات عرب سات التردد 11919 10770 12245 الاستقطاب أفقي أفقي / رأسي رأسي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 3/4 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والجزائر؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والجزائر عن طريق الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورت، أيضًا عن طريق الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.