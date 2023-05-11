نتيجة قرعة كأس آسيا 2023

أحمد الغنامأحمد الغنام
كأس آسياالسعوديةقطرلبنانإيرانكوريا الجنوبيةاليابانالأردنسورياالبحرينفلسطينعمانأستراليا

تعرف على نتيجة قرعة بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطرِ، وتعرف على تصنيف المنتخبات..

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تواصل قطر استضافة أهم الأحداث العربية في كرة القدم العالمية والقارية، وهذه المرة ستكون الوجهة هي بطولة كأس آسيا 2023، بعد النجاح المذهل الذي قدمه البلد العربي في استضافة بطولة كأس العالم 2022.

تابعوا معنا تغطية مباشرة لفعاليات قرعة بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر.

نتيجة قرعة كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسةالمجموعة السادسة
قطرأسترالياإيراناليابانكوريا الجنوبيةالسعودية
الصينأوزبكستانالإماراتإندونيسياماليزياتايلاند
طاجيكستانسورياهونج كونجالعراقالأردنقرغيزستان
لبنانالهندفلسطينفيتنامالبحرينعمان

متى موعد قرعة كأس آسيا 2023؟

أقيمت مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 يوم الخميس 11 مايو 2023، في العاصمة القطرية، الدوحة، تحديدًا في الحي الثقافي "كتارا".

وانطلقت مراسم القرعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت السعودية وقطر ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس آسيا 2023؟

تم نقل فعاليات قرعة كأس آسيا 2023 بالإضافة إلى البطولة بكل تأكيد عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب..

الحدثالموعدالقنوات الناقلة
قرعة كأس آسيا 2023الخميس 11 مايو 2023،
14:00 السعودية وقطر ومصر		beIN Sports,
AFC Asian Cup

ما هو نظام قرعة كأس آسيا 2023؟

تم توزيع 24 منتخبًا التي تأهلت إلى النهائيات على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد أصحاب المقاعد الأولى في المجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتصدره المنتخب الياباني في الوقت الحالي.

يتأهل إلى الدور الثاني المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات هي الأفضل بين أصحاب المركز الثالث.

بذلك تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبًا، ويتم إقامة باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

ما هو تصنيف قرعة كأس آسيا 2023؟

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023 إلى أربع مستويات كما يلي..

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
قطرالعراقالبحرينالهند
اليابانالإماراتسورياطاجيكستان
إيرانعمانفلسطينتايلاند
كوريا الجنوبيةأوزباكستانفيتنامماليزيا
أسترالياالصينقرغيزستانهونج كونج
السعوديةالأردنلبنانإندونيسيا

متى موعد كأس آسيا 2023؟

ستقام كأس آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير 2024 و10 فبراير 2024، لتواصل قطر بذلك استضافة الأحداث الرياضية الهامة في فصل الشتاء.

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