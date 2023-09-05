قرعة كأس العالم للأندية 2023 .. مباشر لحظة بلحظة

تابع بالفيديو بث مباشر لفعاليات قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية..

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تترقب جماهير كرة القدم العربية إقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تشهد النسخة الأخيرة من البطولة بنظامها الحالي مشاركة فريقين عربيين.

الأهلي المصري ضمن مقعده ليظهر مرة أخرى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 على حساب نادي الوداد المغربي في النهائي.

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فيما حجز نادي الاتحاد السعودي مقعده في موندال الأندية 2023 بعد غياب طويل، بعدما تمكن من حصد لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

النسخة العربية من "GOAL.com" تقدم لكم في التقرير التالي كافة المعلومات التي تحتاج إليها للتعرف على تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023.

ما هو موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تكون قرعة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2023؟

حصلت شبكة SSC السعودية، على حقوق بث مجريات القرعة، عبر شاشتها، كما سيتم بث القرعة عبر منصات فيفا الرقمية.

وإن لم تتمكن من مشاهدة القرعة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة كأس العالم للأندية 2023 الثلاثاء 5 سبتمبر 2023،

14:00 السعودية ومصر SSC

منصة فيفا الرقمية

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2023؟

يُشارك في كأس العالم للأندية ستة أندية الحاصلة على بطولات دوري الأبطال في كل قارة، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف، وتُلعب البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى النهائي.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظرًا للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات أخرى لا تُعطي اهتمامًا كبيرًا بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الكبرى والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة باسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي لتنظيم مونديال الأندية.

حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه باسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

يشارك في البطولة سبعة فرق مختلفة، وتحدد حتى الآن ستة منهم، وهم الاتحاد بطل الدوري السعودي، الأهلي المصري بطل إفريقيا، مانشستر سيتي بطل أوروبا، أوراوا ريد داياموندز بطل آسيا، كلوب ليون بطل أمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا.

ويتبقى فقط الكشف عن بطل أمريكا الجنوبية، ليكتمل نصاب الفرق المشاركة في البطولة، وسيتم تحديد هذا الفريق عقب نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 4 نوفمبر القادم

الفريق سبب التأهل تاريخ التأهل الاتحاد بطل دوري روشن السعودي 2022-23 27 مايو 2023 مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2022-23 10 يونيو 2023 كلوب ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2023 4 يونيو 2023 غير محدد بطل كوبا ليبرتادوريس 2023 11 نوفمبر 2023 أوراوا ريد الياباني بطل دوري أبطال آسيا 2022 6 مايو 2023 الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2022-23 11 يونيو 2023 أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2023 27 مايو 2023

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

الدور المباراة الأول ربع النهائي ربع النهائي نصف النهائي نصف النهائي تحديد المركز الثالث الخاسران في نصف النهائي النهائي الفائزان في نصف النهائي