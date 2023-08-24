بث مباشر | قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

تابع بث مباشر لقرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024..

تبدأ الإثارة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بعد انتهاء الأدوار الإقصائية، حيث تترقب جماهير كرة القدم الآسيوية إقامة قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والأربعين من البطولة الأكبر للأندية في أكبر قارات الكرة الأرضية، والمنافسة على اللقب الأهم في منافساتها.

ومن المقرر أن تشهد منافسات الدور الرئيسي من بطولة دوري أبطال آسيا مشاركة 40 فريقًا يتم تقسيمها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لأندية شرق القارة، ومثلها لأندية الغرب، حيث تتنافس أندية كل منطقة فيما بينها على أن يصل فريق من كل منطقة إلى النهائي.

النسخة العربية من "GOAL.com" تقدم لكم في التقرير التالي كافة المعلومات التي تحتاج إليها للتعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024..

ما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة دوري أبطال آسيا 2024، يوم الخميس 24 أغسطس 2023، وذلك في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تأهل 32 فريقًا إلى مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرة، بينما تم تحديد الثمانية فرق الأخرى من الملحق، الذي أقيم يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

فرق منطقة الغرب:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الهلال الفيحاء الفيصلي العين الاتحاد الدحيل القوة الجوية النصر السد سيباهان آهال الشارقة بيرسيبوليس ناساجي مازاندران الاستقلال إيه جي إم كي باختاكور ناساف مومباي سيتي نافباهور

فرق منطقة الشرق:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع أولسان هيونداي فينتفوريت كوفو هانوي كيتشي يوكوهاما مارينوس شاندونج تايشان كايا إيلويلو إينشيون يونايتد ووهان ثري تاونز بانكوك يونايتد جوهور دار التعظيم أوراوا ريد دياموندز بوريرام يونايتد بوهانج ستيلرز ملبورن سيتي تشجيانج بروفيشنال إف سي جيونبوك هيونداي كاوازاكي فرونتال ليون سيتي سايلرز باثوم يونايتد

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الغربي

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الشرقي

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة