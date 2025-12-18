بث مباشر: شاهد نهائي كأس العرب 2025 ومباراة الأردن والمغرب

الأردن × المغرب
مباشر لحظة بلحظة
مشاهدة نهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025.
منتخب الأردن وصل إلى النهائي بعد إقصاء السعودية، ويبحث عن أول لقب له في تاريخه بالبطولة.
أما المغرب، فلم تحقق اللقب منذ 2012 ولديها فرصة ذهبية لحصد لقب تدخل به بطولة أمم إفريقيا بمعنويات مرتفعة.
ما القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|stc tv
|beIN SPORTS HD
|عصام الشوالي
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|MBC مصر 2
|مدحت شلبي
|شاهد
|MBC 1
|عصام عبده
|MBC 5
|نور الدين آيت علي
|دبي الرياضية 2
|محمد البدواوي
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية 1
|موسى عيد
|الكويت الرياضية 1
|راشد الدوسري
|عمان الرياضية
|سالم السالمي
|شاشا
|فهد العتيبي
تشكيل الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب 2025
التشكيل:3-4-3
يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو الذهب
عصام السميري - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه
محمد شرارة - علي علوان - محمود المرضي
تشكيل المغرب ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025
التشكيل:4-4-2
مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - أنس باش - أسامة طنان - أمين زحزوح
وليد أزارو - كريم البركاوي