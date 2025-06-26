بث مباشر: شاهد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد ملعب كامبينح وورلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بوضعية مرتاحة من حيث التأهل، لكن كليهما يخططان لمركز الصدارة بعد أن فاز كل منهما في مباراتيه السابقتين أمام الوداد والعين.

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ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة يوفنتوس ومانشستر سيتي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب يوفنتوس - مانشستر سيتي الخميس 26 يونيو 2025

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات DAZN خالد الغول كامبنج وورلد

كأس العالم للأندية - المجموعة G Camping World Stadium

التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025