بث مباشر: شاهد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

مصر × الكويت

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة مصر والكويت في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

تشكيل منتخب مصر ضد الكويت في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

محمد بسام

أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا

محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد

مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى



تشكيل منتخب الكويت ضد مصر في كأس العرب 2025

الخطة: 4-4-2

سعود الحوشان

عبدالوهاب العوضي - معاذ الظفيري - خالد صباح - فهد الهاجري

فواز عياض - أحمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي

محمد دحام - يوسف ناصر