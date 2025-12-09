بث مباشر: شاهد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

مصر × الأردن
مباشر لحظة بلحظة
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة مصر والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثالثة.
المنتخب الأردني حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 متصدرًا المجموعة، بينما منتخب مصر بحاجة إلى الفوز لحسم التأهل للدور المقبل.
ويمتلك الفراعنة نقطتين من تعادلين مع الإمارات والكويت، ويحاول استغلال أنّ مصيره بيده ليحقق الفوز ويتأهل رفقة النشامي.
وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب الإمارات نظيره الكويت.
ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|علي سعيد الكعبي
|MBC مصر 2
|مدحت شلبي
|الكأس 1
|سمير المعيرفي
|أبو ظبي الرياضية 2
|إبراهيم الهشال
|الشارقة الرياضية 2
|محمد سليمان
|دبي الرياضية 2
|راشد عبدالرحمن
|stc tv
|الكويت الرياضية 2
|إبراهيم الهشال
|شاشا
|هاني الشهري
تشكيل مصر ضد الأردن في كأس العرب 2025
التشكيل:4-3-3
محمد بسام
كريم العراقي - محمود الونش - ياسين مرعي - يحيى زكريا
أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي أفشة
إسلام عيسى - مروان حمدي - ميدو جابر
تشكيل الأردن ضد مصر في كأس العرب 2025
التشكيل: 3-4-3
نور بني عطية
هادي الحوراني - سليم عبيد - على حجبي
عصام السميري - رجائي عايد - إبراهيم سعادة - محمد أبو حشيش
أحمد أبو زريق - أحمد عرسان - عودة الفاخوري