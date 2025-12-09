مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

مصر × الأردن
مباشر لحظة بلحظة




أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة مصر والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثالثة.

المنتخب الأردني حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 متصدرًا المجموعة، بينما منتخب مصر بحاجة إلى الفوز لحسم التأهل للدور المقبل.

ويمتلك الفراعنة نقطتين من تعادلين مع الإمارات والكويت، ويحاول استغلال أنّ مصيره بيده ليحقق الفوز ويتأهل رفقة النشامي.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب الإمارات نظيره الكويت.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
MBC مصر 2مدحت شلبي
الكأس 1سمير المعيرفي
أبو ظبي الرياضية 2إبراهيم الهشال
 الشارقة الرياضية 2محمد سليمان
دبي الرياضية 2راشد عبدالرحمن
stc tv
الكويت الرياضية 2إبراهيم الهشال
شاشاهاني الشهري

تشكيل مصر ضد الأردن  في كأس العرب 2025

التشكيل:4-3-3

محمد بسام
كريم العراقي - محمود الونش - ياسين مرعي - يحيى زكريا
أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي أفشة
إسلام عيسى  - مروان حمدي - ميدو جابر

تشكيل  الأردن ضد مصر في كأس العرب 2025


التشكيل: 3-4-3

نور بني عطية
هادي الحوراني - سليم عبيد - على حجبي
عصام السميري - رجائي عايد - إبراهيم سعادة  - محمد أبو حشيش
أحمد أبو زريق - أحمد عرسان - عودة الفاخوري

