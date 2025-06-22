بث مباشر: شاهد مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب لينكون مرسيدس بنز، لاستضافة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

ويشارك العين في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال آسيا في 2024، بينما يتواجد مانشستر سيتي في البطولة بسبب حصده لقب دوري أبطال آسيا في 2023.

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العين خسر المباراة الأولى ضد يوفنتوس ويبحث عن انتصار يضمن حظوظه في البطولة، إذ أنّ فوز مانشستر سيتي يعني تأهله رفقة البيانكونيري لدور الـ 16.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

ويمكن مشاهدة لقاء مانشستر سيتي والعين من خلال تطبيق DAZN مجانًا بتقنية SD بتعليق محمد الشاذلي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب مانشستر سيتي - العين الإثنين 23 يونيو 2025

04:00 مصر والسعودية، 05:00 الإمارات DAZN محمد الشاذلي مرسيدس بنز

تشكيل العين لمباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب العين، فلاديمير إيفيتش، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-4-2 حارس المرمى خالد عيسى الدفاع أديس باسيتش – أمادو نيانج - رامي ربيعة – فاكوندو زابالا الوسط بارك جونج وو - عبد الكريم تراوري – يحيى نادر – محمد عباس الهجوم نسيم شاذلي - سفيان رحيمي

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة العين في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، بيب جوارديولا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: