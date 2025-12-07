مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025

قطر × تونس
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة قطر وتونس من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة قطر وتونس في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، إذ تعادل المنتخب القطري أمام سوريا وخسر من فلسطين ولديه نقطة واحدة ، كما أنّ تونس هي الأخرى تعادلت مع فلسطين وخسرت أمام سوريا.

وفي التوقيت ذاته، يتواجد المنتخبين السوري والفلسطيني ويبحثان عن التأهل سويًا.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDأحمد البلوشي
MBC مصر 2عصام عبده
الكأس 1سمير اليعقوبي
خالد الحدي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
 عمان مباشريونس الرواحي
شاشافهد العتيبي

تشكيل قطر الرسمي ضد تونس في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1

مشعل برشم
عيسى لاي - لوكاس مينديز - محمد وعد - الهاشمي الحسين
أحمد فتحي - سلطان البريك
همام الأمين - محمد مناعي - أكرم عفيف
أحمد علاء الدين

تشكيل  تونس الرسمي ضد قطر في كأس العرب 2025


التشكيل 5-3-2

أيمن دحمان
علي معلول - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - حمزة الجلاصي - محمد بن علي
فرجاني ساسي - حسام تقا - محمد علي بن رمضان
سيف الدين الجزيري - فراس شواط

إعلان