كيف تشاهد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021 مجانًا؟

تدخل منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر منعطفها الأخير، حيث تترقب الجماهير الدور نصف النهائي من البطولة، والمواجهة القوية بين قطر والجزائر.

ومع انتهاء دور المجموعات والدور ربع النهائي، والإثارة الكبيرة التي شهدتها مباريات البطولة حتى الآن، فإن الجماهير أمام أيام قليلة فقط قبل انتهاء بطولة كأس العرب 2021.

منتخب قطر تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، بعد أن نجح في اقتناص صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط.

وافتتح "العنابي" البطولة بالفوز على البحرين بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تغلب على عمان بهدفين لهدف في الجولة الثانية، والانتصار في الجولة الأخيرة على العراق بثنائية نظيفة.

وفي دور الثمانية، حقق نتيجة ثقيلة بالفوز على الإمارات بخماسية نظيفة ليكون أول المتواجدين في نصف النهائي.

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أما منتخب الجزائر ، فقد نجح في حجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب 2021، بعد أن أنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الرابعة، بفارق اللعب النظيف عن منتخب مصر.

منتخب الجزائر افتتح البطولة بالفوز على السودان برباعية نظيفة، ثم انتصر على لبنان بهدف نظيف، أما في الجولة الثالثة أمام مصر، فقد اكتفى المنتخبان بالتعادل 1-1.

أما في مباراة الدور ربع النهائي، وفي مباراة مثيرة أمام المغرب انتهت بالتعادل 2-2 بعد الوصول للأشواط الإضافية، جاءت ضربات الجزاء الترجيحية لتحسم تأهل محاربو الصحراء.

ما هو موعد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021؟

موعد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب هو يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 على ملعب الثمامة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - الجزائر الأربعاء 15 ديسمبر 2021،

20:00 الجزائر، 21:00 مصر، 22:00 قطر beIN SPORTS 1، 2

AL KASS الثمامة

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لكأس العرب؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..