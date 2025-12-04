بث مباشر: شاهد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

فلسطين × تونس
شاهد مباراة فلسطين وتونس من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة فلسطين وتونس في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
فلسطين انتصرت في الجولة الأولى على قطر بهدف نظيف، بينما خسر المنتخب التونسي أمام سوريا، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة
ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|علي محمد علي
|قنوات الكأس
|سمير المعيرفي
|يزن اللبابنة
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية
|محمد الهنائي
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|stc tv
|الكويت الرياضية
|محمد العتيبي
|شاشا
|هاني الشهري
تشكيل فلسطين ضد تونس في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
رامي حمادة
مصعب البطاط - محمد صالح - ميشيل تيرمانيني
إميليو سابا - حامد حمدان - عميد محاجنة - عميد صوافطة - وجدي نبهان
زيد القنبر - خالد النبريص
تشكيل تونس ضد فلسطين في كأس العرب 2025
الخطة 4-3-3
أيمن دحمان.
علي معلول – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي – محمد بن علي.
إسماعيل الغربي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.
نسيم الدنداني – فراس شواط – عمر العيوني.