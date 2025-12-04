بث مباشر: شاهد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

فلسطين × تونس

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة فلسطين وتونس في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

فلسطين انتصرت في الجولة الأولى على قطر بهدف نظيف، بينما خسر المنتخب التونسي أمام سوريا، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

تشكيل فلسطين ضد تونس في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2



رامي حمادة

مصعب البطاط - محمد صالح - ميشيل تيرمانيني

إميليو سابا - حامد حمدان - عميد محاجنة - عميد صوافطة - وجدي نبهان

زيد القنبر - خالد النبريص

تشكيل تونس ضد فلسطين في كأس العرب 2025