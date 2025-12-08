مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة عمان وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثانية.

منتخب عمان يبحث عن انتصار أمام جزر القمر لأجل فتح المجال لتأهله إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 خاصة وأنّ منتخب جزر القمر ودّع المنافسات بصورة رسمية.

لكن آمال المنتخب العماني لا تتوقف فقط عليه، إذ أنه بحاجة لفوز المنتخب السعودي على المغرب في المباراة التي تُقام في نفس التوقيت.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN XTRAمحمد بركات
عمان الرياضيةأحمد العجمس
MBC أحمد النفيسة
الكأس 2سمير المعيرفي
جابر المري
أبو ظبي الرياضية 2محمد الشامسي
 الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 2عمر الطنيجي
stc tv
الكويت الرياضية 2محمد النحوي
شاشاعلي دراج

تشكيل عمان ضد جزر القمر  في كأس العرب 2025

التشكيل:4-3-3

ابراهيم المخيني
مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي
عبدالله فواز - حارب السعدي - علي البوسعيدي
جميل اليحمدي - عصام الصبحي - زاهر الأغبري

تشكيل  جزر القمر ضد عمان في كأس العرب 2025


التشكيل: 4-3-3

عادل أنزيماتي
كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد
قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي
حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي

