بث مباشر: شاهد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025

عمان × جزر القمر
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة عمان وجزر القمر من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة عمان وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثانية.
منتخب عمان يبحث عن انتصار أمام جزر القمر لأجل فتح المجال لتأهله إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 خاصة وأنّ منتخب جزر القمر ودّع المنافسات بصورة رسمية.
لكن آمال المنتخب العماني لا تتوقف فقط عليه، إذ أنه بحاجة لفوز المنتخب السعودي على المغرب في المباراة التي تُقام في نفس التوقيت.
ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN XTRA
|محمد بركات
|عمان الرياضية
|أحمد العجمس
|MBC
|أحمد النفيسة
|الكأس 2
|سمير المعيرفي
|جابر المري
|أبو ظبي الرياضية 2
|محمد الشامسي
|الشارقة الرياضية
|محمد الهنائي
|دبي الرياضية 2
|عمر الطنيجي
|stc tv
|الكويت الرياضية 2
|محمد النحوي
|شاشا
|علي دراج
تشكيل عمان ضد جزر القمر في كأس العرب 2025
التشكيل:4-3-3
ابراهيم المخيني
مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي
عبدالله فواز - حارب السعدي - علي البوسعيدي
جميل اليحمدي - عصام الصبحي - زاهر الأغبري
تشكيل جزر القمر ضد عمان في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
عادل أنزيماتي
كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد
قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي
حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي