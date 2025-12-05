بث مباشر: شاهد مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025

عمان × المغرب
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة عمان والمغرب من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة عمان والمغرب في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
المغرب انتصرت في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، بينما خسر المنتخب العماني أمام السعودية بهدفين لهدف، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة
ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|عصام الشوالي
|قنوات الكأس
|خالد الغول
|منتصر الأزهري
|أبو ظبي الرياضية 1
|بلال علام
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|MBC 5
|نور الدين آيت علي
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|عمر الطنيجي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|راشد الدوسري
|شاشا
|محمد حسين
تشكيل عمان ضد المغرب في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
ابراهيم المخيني
مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي
عبدالله فواز - حارب السعدي - مصعب المعمري
جميل اليحمدي - عصام الصبحي - ناصر الرواحي
تشكيل المغرب ضد عمان في كأس العرب 2025
الخطة 4-3-1-2
المهدي بنعبيد
محمد بولاكسوت - مروان سعدان- سفيان بوفتيني - حمزة الموساوي
وليد الكرتي - أنس باش - محمد حريمات
محمد زحزوح
كريم البركاوي - عبد الرزاق حمد الله