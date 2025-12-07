بث مباشر: شاهد مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025

سوريا × فلسطين
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة سوريا وفلسطين من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة سوريا وفلسطين في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الأولى.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، إذ تعادل المنتخب السوري أمام قطر وفاز على تونس ولديه أربع نقاط ، كما أنّ منتخب فلسطين تعادل مع تونس وانتصر على قطر ويمتلك الرصيد ذاته.
وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب تونس نظيره قطر في رحلة البحث عن مقعد مؤهل لربع النهائي..
ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN Xtra 1
|حفيظ دراجي
|الكأس 2
|خالد الغول
|بكر علوان
|أبو ظبي الرياضية 2
|بلال علام
|الشارقة الرياضية 2
|محمد الهنائي
|دبي الرياضية 2
|راشد عبدالرحمن
|stc tv
|الكويت الرياضية 2
|طارق الملا
|عمان الرياضية
|محمد موسى
|شاشا
|علي دراج
تشكيل سوريا الرسمي ضد فلسطين في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
الياس هداية
عبدالله الشامي - أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان
إلمار أبراهام - سيمون أمين
محمود المواس - محمود الأسود - محمد الصلخدي
عمر خربين
تشكيل فلسطين الرسمي ضد سوريا في كأس العرب 2025
التشكيل 3-5-2
رامي حمادة
مصعب البطاط - محمد صالح - ميشيل تيرمانيني
تامر صيام - حامد حمدان - عميد محاجنة - زيد القنبر - وجدي نبهان
عدي الدباغ - خالد النبريص