بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد ريال مدريد لمواجهة هامة في كأس العالم للأندية 2025 ضد باتشوكا على ملعب بنك أوف أمريكا.

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ريال مدريد تعادل في أول مبارياته بالبطولة وجاء التعادل أمام الهلال بهدف لمثله، أما منافسه، باتشوكا، فقد خسر أمام سالزبورج في المباراة الأولى.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي أكشن مباراة ريال مدريد وباتشوكا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب ريال مدريد - باتشوكا الأحد 22 يونيو 2025

22:00 مصر والسعودية DAZN حماد العنزي بانك أوف أمريكا MBC ACTION عبدالله الحربي MBC مصر فارس عوض

تشكيل ريال مدريد لمباراة باتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

قرر المدرب تشابي ألونسو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى تيبو كورتوا الدفاع فيران جارسيا - ديان هويسين - راؤول أسينسيو - ترينت ألسكندر أرنولد الوسط أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام الهجوم فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - أردا جولر

تشكيل باتشوكا لمباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب باتشوكا، خايمي لوزانو، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: