بث مباشر: شاهد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025

تونس × سوريا

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة تونس وسوريا، في إطار مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس العرب 2021 على استاد أحمد بن علي.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025

تشكيل منتخب تونس ضد سوريا في كأس العرب 2025

التشكيل: 5-3-2

أيمن دحمان

معتز النفاتي، مروان الصحراوي، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، علي معلول

فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، إسماعيل الغربي

عمر العيوني، فراس شواط

تشكيل منتخب سوريا ضد تونس في كأس العرب 2025

الخطة: 4-3-3

شاهر الشاكر

أحمد فقا، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، زكريا حنان

سيمون أمين، إلمار إبراهام، محمد صلخدي

محمود الأسود، عمر خربين، محمد الحلاق