كيف تشاهد مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب 2021 مجانًا؟

بإثارة منقطعة النظير في نصف النهائي، تحدد طرفا نهائي بطولة كأس العرب 2021، فيضرب منتخب الجزائر موعدًا مع جاره التونسي بملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

تأهلت تونس بفوز في الأمتار الأخيرة على مصر بهدف ذاتي، بينما إثارة لا توصف بين قطر والجزائر حُسمت في اللحظة الأخيرة بمتابعة يوسف البلايلي لركلة جزاء أهدرها بنفسه.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب مجانًا عبر شاشات التلفاز، وطريقة متابعتها على الإنترنت.

ما هو موعد مباراة تونس والجزائر في كأس العرب 2021؟

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بين تونس والجزائر يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - الجزائر السبت 18 ديسمبر 2021،

16:00 تونس والجزائر، 18:00 قطر beIN SPORTS 1، 2

AL KASS البيت

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..