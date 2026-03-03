بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كامب نو.

برشلونة خسر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة مما يعقد من مسألة وصوله إلى نهائي كأس الملك، إلا أنّ النادي الكتالوني سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق مباراة إيجابية.

ويبحث برشلونة عن تكرار العودة التاريخية التي فعلها ضد باريس سان جيرمان في 2017 بدوري أبطال أوروبا، إلا أنّ المهمة لن تكون سهلة نظرًا لقدرات أتلتيكو في التحولات وهز شباك النادي الكتالوني.

كأس ملك إسبانيا - كأس ملك إسبانيا كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تمتلك منصة MBC شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

وتأتي المباراة بتعليق أحمد النفيسة.

القنوات الناقلة المعلق MBC شاهد أحمد النفيسة

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026