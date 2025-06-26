بث مباشر: شاهد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد ملعب أودي فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الوداد والعين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بعد أن خرجا رسميًا من البطولة لكن كليهما يسعيان لترك بصمة من خلال تحقيق انتصار وحيد في المسابقة..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الوداد والعين.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الوداد - العين الخميس 26 يونيو 2025

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات، 20:00 المغرب DAZN محمد الشاذلي أودي فيلد

كأس العالم للأندية - المجموعة G Audi Field

التشكيل الرسمي لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025