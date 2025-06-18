بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد الهلال السعودية لمواجهة هامة في أول مواجهة له في كأس العالم للأندية 2025 ضد ريال مدريد على ملعب هارد روك.

الهلال يشارك للمرة الرابعة في تاريخه كونه بطلًا لدوري أبطال آسيا في 2021، ووصل إلى المباراة النهائية في آخر مرة لعب البطولة وذلك في 2022 قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

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أما ريال مدريد فهو الأكثر تتويجًا بالبطولة، وحقق آخر ألقابه على حساب الهلال مما يعد بمباراة مجنونة ومثيرة.

تشكيل الهلال لمباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الهلال سيموني إنزاجي الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1 حارس المرمى ياسين بونو الدفاع ناصر الدوسري - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو محوري الارتكاز روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الوسط رينان لودي - سالم الدوسري - مالكوم الهجوم ماركوس ليوناردو

تشكيل ريال مدريد لمباراة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب تشابي ألونسو فسوف يعتمد على العناصر الآتية: