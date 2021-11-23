الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021: مباشر لحظة بلحظة
بلال محمد
Goal AR
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مباشر لحظة بلحظة
الهلال 2× 0 بوهانج
تشكيل الهلال:
التشكيل| 4-2-3-1
اختيارات المحررين
عبد الله المعيوف
ناصر الدوسري - متعب المفرج - جان هيون سو - محمد البريك
محمد كنو - سلمان الفرج
سالم الدوسري - بيريرا - موسى ماريجا
جوميس
تشكيل بوهانج:
التشكيل| 4-2-3-1
ليي جون
سانج وو كانج - إيه جرانت - كوون وان كيو - شين جوانج هوون
لي سوو بين - بارك سيونج ووك
سانج هيوب ليم - ماريو كفيسيتش - سين هو شين
مانويل بالاسيوس