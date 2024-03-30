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دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

الشباب v الهلالدوري روشن السعوديالهلالالشبابالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في قمة الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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    برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي عبر شاهد

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يستعد الهلال لمواجهة قوية ضد الشباب في قمة الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب الشباب.

الزعيم يمتلك أطول سلسلة انتصارات في التاريخ، ولا يزال لديه الفرصة لزيادة الغلة ولن يترك الفرصة للشباب لإيقاف قطاره المستمر.

المباراة التالية

الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما الشباب في المركز الحاي عشر برصيد 24 نقطة.

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توقيت مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 30 مارس 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والشباب على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
الشباب - الهلالالسبت 30 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC SPORT 1 HDعلي سعيد الكعبيالشباب
شاهد
SSC SPORT 1 HDمدحت بطيشة
SSC SPORT 1 SDعبد العزيز الزيد

تشكيل الشباب لمباراة الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب فيتور بيريرا الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم

تشكيل الهلال لمباراة الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب جورج جيسوس فقرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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