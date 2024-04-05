بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الهلال والخليج في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يحل الهلال ضيفًا على نظيره الخليج في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ستاد الأمير محمد بن فهد.

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الهلال لم يخسر أي مباراة في دوري روشن السعودي ويرغب في الاستمرار في سجل انتصاراته المتتالية بعد الفوز على الأخدود في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

توقيت مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على ستاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق كلًا من مشاري القرني وحاتم بطيشة.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD بتعليق عبد العزيز الزيد.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق مشاري القرني.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الخليج - الهلال الجمعة 5 أبريل 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD مشاري القرني الأمير محمد بن فهد حاتم بطيشة شاهد مشاري القرني SSC SPORT 1 SD عبد العزيز الزيد

تشكيل الهلال لمباراة الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب جورج جيسوس قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1 حارس المرمى ياسين بونو الدفاع سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - لودي المحور روبن نيفيش - ميلينكوفيتش سافيتش الوسط ميشايل - سالم الدوسري - مالكوم الهجوم صالح الشهري

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