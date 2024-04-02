بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الهلال والأخدود في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة تجمع بين الهلال والأخدود، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 26 في دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الهلال صاحب السلسلة التهديفية الأطول في الوقت الراهن والتي وصلت إلى 30 مباراة على التوالي ويرغب في زيادة الغلة أمام الأخدود.

كما يحتاج الهلال للفوز في خمس مباريات مع تعادل وحيد لحسم لقب دوري روشن السعودي بغض النظر عن نتائج النصر.

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توقيت مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال والأخدود في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الثلاثاء 2 أبريل 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والأخدود على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب الهلال - الأخدود الثلاثاء 2 إبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي المملكة أرينا شاهد SSC SPORT 1 HD حاتم بطيشة SSC SPORT 1 SD فهد عريشي

تشكيل الهلال لمباراة الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب جورج جيسوس الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة حارس المرمى ياسين بونو الدفاع سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - لودي المحور نيفيش - سافيتش الوسط مالكوم - سالم الدوسري - ميشيل الهجوم الشهري

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