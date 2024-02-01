بث مباشر: شاهد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

بلال محمد
Al Nassr FC v Inter Miami CFAl Nassr FCInter Miami CFLionel MessiCristiano Ronaldo

شاهد بالفيديو البث المباشرة لمباراة النصر وإنتر ميامي في الجولة الثانية من كأس موسم الرياض 2023-2024 ...

شاهد البث المباشر لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 من هنا

يستقبل ملعب المملكة آرينا مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر، وإنتر ميامي كأس موسم الرياض 2024، والذي تستضيفه السعودية في نظام البطولة المجمعة، ويشارك معهم الهلال.

ويدخل النصر المباراة بقيادة صاروخ ماديرا، بمعنويات مرتفعة بعد المستويات الجيدة التي يمر بها الفريق مؤخرًا والانتصارات المحلية، والتي كان آخرها الفوز على التعاون.، وسيطمح لاعبو العالمي إلى امتاع الجماهير والظهور بشكل مميز على ملعب المملكة آرينا.

على الجانب الآخر، يواصل إنتر ميامي، الاستعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق في شهر فبراير القادم.

تشكيل النصر لمباراة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

قرر المدرب كاسترو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-4-2
حارس المرمىدافيد أوسبينا
خط الدفاعنواف بوشل - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - أليكس تيليس
خط الوسطعبد المجيد الصليهم - أوتافيو - بروزوفيتش
خط الهجومتاليسكا - عبد العزيز العليوة - محمد مران

المباريات التالية

تشكيل إنتر ميامي لمباراة الهلال في كأس موسم الرياض 2024

أما تاتا مارتينو فسوف يعتمد على الأسماء الآتية:

الخطة 5-3-2
حارس المرمىدارك كاليندير
خط الدفاعجوردي ألبا - توماس أفيليش - كريفستوف - نوح آلين - جراسيل
خط الوسط جورج - سيرجيو بوسكيتس - رويز
خط الهجوملويس سواريز -كامبانا



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