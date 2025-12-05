بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025

السعودية × جزر القمر
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
المنتخب السعودي انتصر في الجولة الأولى على عمان بهدفين لهدف، بينما خسر جزر القمر أمام المغرب.
ولدى الأخضر فرصة للصدارة بعد تعادل المغرب مع عمان في الجولة الثانية، وكل ما يحتاجه هو الفوز للتأهل رسميًا لربع النهائي.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|عامر الخوذيري
|قنوات الكأس
|خالد الحدي
|سعود الحريري
|أبو ظبي الرياضية 1
|عبدالله السعدي
|MBC مصر 2
|مدحت شلبي
|السعودية الرياضية 1
|مشاري القرني
|الشارقة الرياضية
|سالم السالمي
|دبي الرياضية 1
|حمادة العنزي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|طارق الملا
|شاشا
|علي دراج
تشكيل المنتخب السعودي ضد جزر القمر في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
نواف العقيدي
علي مجرشي - حسان التمبكتي - عبدالإله العمري - أيمن يحيى
عبدالله الخيبري - محمد كنو - مصعب الجوير
سالم الدوسري - فراس البريكان - عبدالرحمن العبود
تشكيل جزر القمر ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
الخطة 3-4-3
عادل أنزيماتي
كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد
قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي
حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي