بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وأمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة للمنتخب السعودي وأمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

يخوض المنتخب السعودي ثاني محطاته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، في اللقاء الذي يقام فجر اليوم الجمعة، 20 يونيو، على ملعب كيو تو..

تأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ضمن الاستعدادات المكثفة للمنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تعتبر هذه البطولة فرصة ثمينة للخضر لخوض تجربة مميزة ضد منتخبات من ثقافات كروية مختلفة، حيث يشارك المنتخب السعودي كضيف شرف في هذه النسخة من المسابقة ويأتي هذا بعد الأداء المشرف للمنتخب في المحافل الدولية الأخيرة، مما دفع المنظمين لدعوته للمشاركة.

الأخضر انتصر في المباراة الافتتاحية على هايتي بهدف نظيف، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل إلى الدوري القادم..

تشكيل المنتخب السعودي ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

قرر مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى نواف العقيدي الدفاع نواف بوشل – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – علي مجرشي الوسط سعود عبدالحميد - علي الحسن – زياد الجهني الهجوم عبدالرحمن العبود – فراس البريكان – ايمن يحيى

تشكيل أمريكا ضد المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أما مدرب المنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوتشيتينو، فقرر الاعتماد على العناصر الآتية: