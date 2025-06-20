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شاهد مباراة المنتخب السعودي وأمريكا في الكأس الذهبية 2025 من هنا
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وأمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

السعودية v الولايات المتحدة الأمريكيةالسعوديةالولايات المتحدة الأمريكيةكأس الكونكاكاف الذهبيةالقنوات الناقلة

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة للمنتخب السعودي وأمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

شاهد البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية وأمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 من هنا..

يخوض المنتخب السعودي ثاني محطاته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، في اللقاء الذي يقام فجر اليوم الجمعة، 20 يونيو، على ملعب كيو تو..

تأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ضمن الاستعدادات المكثفة للمنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تعتبر هذه البطولة فرصة ثمينة للخضر لخوض تجربة مميزة ضد منتخبات من ثقافات كروية مختلفة، حيث يشارك المنتخب السعودي كضيف شرف في هذه النسخة من المسابقة ويأتي هذا بعد الأداء المشرف للمنتخب في المحافل الدولية الأخيرة، مما دفع المنظمين لدعوته للمشاركة.

الأخضر انتصر في المباراة الافتتاحية على هايتي بهدف نظيف، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل إلى الدوري القادم..

المباريات التالية

تشكيل المنتخب السعودي ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

قرر مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىنواف العقيدي
الدفاعنواف بوشل – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – علي مجرشي
الوسطسعود عبدالحميد - علي الحسن – زياد الجهني
الهجومعبدالرحمن العبود – فراس البريكان – ايمن يحيى

تشكيل أمريكا ضد المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أما مدرب المنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوتشيتينو، فقرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 3-4-3
حارس المرمىمات فريز
الدفاعأليكس فريمان – تيم ريم – كريس ريتشاردز
الوسطجاك ماكجلين – سيباستيان بيرهالتر – لوكا دي لا توري - دييجو لونا
الهجوممالك تيلمان – باتريك أجيمانج – ماكس آرفستين
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