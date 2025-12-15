مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

السعودية × الأردن
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات نصف النهائي.

المنتخب السعودي وصل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على فلسطين بهدفين لهدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

 بينما نجحت الأردن في الوصول إلى الدور ذاته بعد إقصاء العراق بهدف نظيف، ليصبح النشامي المنتخب الوحيد الذي انتصر في جميع مبارياته حتى الآن بالبطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في ربع نهائي كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
beIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
الكأس 1خليل البلوشي
MBC مصر 2مدحت شلبي
MBC Actionأحمد النفيسة
شاهد
السعودية الرياضيةعبدالله الحربي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
 الشارقة الرياضية 1سالم السالمي
الكويت الرياضية 1محمد النحوي
عمان الرياضيةصلاح الحمداني
شاشافهد العتيبي

تشكيل  المنتخب السعودي المتوقع ضد الأردن في كأس العرب 2025


التشكيل:4-3-3

نواف العقيدي
علي مجرشي - حسان التمبكتي - وليد الأحمد - نواف بوشل
عبدالله الخيبري - محمد كنو - ناصر الدوسري
سالم الدوسري  - فراس البريكان  - صالح أبو الشامات

تشكيل الأردن المتوقع ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

التشكيل 3-4-3
يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو الذهب
أدهم القرشي - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه
محمد شرارة - علي علوان - محمود المرضي

