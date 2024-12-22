بث مباشر: شاهد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

يستضيف ستاد جابر الأحمد الصباح واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي 26، حيث يلتقي منتخبا السعودية والبحرين في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة الكروية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي العراق واليمن.

يدخل الأخضر السعودي البطولة تحت ضغط كبير بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، خصوصًا خلال تصفيات كأس العالم 2026 ونتائجه المتواضعة في بطولة كأس آسيا الأخيرة، ولذلك يسعى المنتخب في خليجي 26 إلى مصالحة جماهيره الغاضبة وتحقيق اللقب لإعادة الثقة بين اللاعبين والمشجعين.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة صعبة أمام البحرين، في لقاء يعد بالكثير من الندية والإثارة، خاصة وأنّ الأخضر لم ينجح في الفوز عليهم في تصفيات كأس العالم.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة السعودية والبحرين في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل المنتخب السعودي ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب هيرفي رينارد بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع ياسر الشهراني - علي لاجامي - علي البليهي - سلطان الغنام خط الوسط مصعب الجوير - محمد كنو - عبدالإله المالكي خط الهجوم عبدالإله هوساوي - عبدالله الحمدان - عبدالله رديف

تشكيل البحرين ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-