بث مباشر: شاهد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب وسوريا في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب المغربي وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 متصدرًا المجموعة الثانية بانتصارين وتعادل، بينما نجحت سوريا في الوصول إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى بالتعادل مع قطر وفلسطين والفوز على تونس.

ويبحث أسود أطلس إلى حصد اللقب استعدادًا لأمم إفريقيا التي ينظمها على أرضه، بينما يحاول نسور قاسيون الاستمرار في تحقيق المفاجآت بعد ما حدث في دور المجموعات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا في كأس العرب 2025

تشكيل المغرب ضد سوريا في كأس العرب 2025

التشكيل:4-4-2



مهدي بنعبيد

سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي

محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أنس باش - أمين زحزوح

طارق تيسودالي - كريم البركاوي

تشكيل سوريا ضد المغرب في كأس العرب 2025