بث مباشر: شاهد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025

المغرب × سوريا
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة المغرب وسوريا من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب وسوريا في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.
المنتخب المغربي وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 متصدرًا المجموعة الثانية بانتصارين وتعادل، بينما نجحت سوريا في الوصول إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى بالتعادل مع قطر وفلسطين والفوز على تونس.
ويبحث أسود أطلس إلى حصد اللقب استعدادًا لأمم إفريقيا التي ينظمها على أرضه، بينما يحاول نسور قاسيون الاستمرار في تحقيق المفاجآت بعد ما حدث في دور المجموعات.
ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|أحمد البلوشي
|الكأس 1
|سمير المعيرفي
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|MBC 5
|نور الدين آيت علي
|أبو ظبي الرياضية 1
|أحمد الحامد
|الشارقة الرياضية 1
|محمد سليمان
|دبي الرياضية 1
|عمر الطنيجي
|stc tv
|الكويت الرياضية 1
|جعفر الصليح
|عمان الرياضية
|سالم السالمي
|شاشا
|هاني الشهري
تشكيل المغرب ضد سوريا في كأس العرب 2025
التشكيل:4-4-2
مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أنس باش - أمين زحزوح
طارق تيسودالي - كريم البركاوي
تشكيل سوريا ضد المغرب في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
الياس هدايا
أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان - خالد كردغلي
إلمار إبراهام - محمد الصلخدي - سيمون أمين
محمود المواس - أنطونيو يعقوب - محمود الأسود