بث مباشر: شاهد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025

المغرب × جزر القمر
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة المغرب وجزر القمر من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.
ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|علي محمد علي
|قنوات الكأس
|سمير المعيرفي
|هيكل الصغير
|أبو ظبي الرياضية 1
|محمد الشامسي
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|الشارقة الرياضية
|محمد الهنائي
|دبي الرياضية 1
|عمر الطنيجي
|الكويت الرياضية
|طارق الملا
|شاشا
|محمد حسين
تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
صلاح الدين شهاب
أنس باش – محمد بولاكسوت – سفيان بوفتيني – حمزة الموساوي
كريم البركاوي - محمد حريمات - أشرف المهديوي - أسامة طنان
محمد أمين زحزوح – طارق تيسودالي
تشكيل منتخب جزر القمر ضد المغرب في كأس العرب 2025
الخطة: 4-3-3
علي حمادة
كريم محمد - يانيس كاري - حميدو علي
نسيم أحمد - زينو محمد - عفان جامباي - ياسين صندوه
حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - زيد أمير