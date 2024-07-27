بث مباشر: شاهد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المغرب وأوكرانيا في الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024

يواجه منتخب المغرب تحت 23 عامًا نظيره الأوكراني في مباراةٍ هامة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". تقام المباراة على ملعب جيوفروى جيشار في مدينة سانت إيتيان.

منتخب المغرب نجح في الفوز في المباراة الافتتاحية على الأرجنتين بهدفين لهدف، في مباراة شهدت إثارة في الدقائق الأخيرة بعد إلغاء هدف التعادل للتانجو والذي استمرت مراجعته نحو ساعة كاملة.

ويبحث منتخب المغرب عن الفوز لضمان التأهل المباشر لربع النهائي وبداية رحلة البحث عن ميدالية في أولمبياد باريس.

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي ضد أوكرانيا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الخطة 4-3-3

منير المحمدي

أشرف حكيمي - زكرياء الواحدي- أسامة العزوزي - المهدي بوكامير

أسامة تيرجالين - أمير ريشاريسون- بلال الخنوس

سفيان رحيمي- إلياس بن الصغير - إلياس أخوماش