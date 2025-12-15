بث مباشر: شاهد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

المغرب × الإمارات

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات نصف النهائي.

المنتخب المغربي وصل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الإطاحة بنظيره السوري بنتيجة 1-0 في الدور المقبل، بينما أطاح المنتخب الإماراتي بنظيره الجزائري بعد الوصول للركلات الترجيحية.

ويبحث أسود أطلس إلى حصد اللقب استعدادًا لأمم إفريقيا التي ينظمها على أرضه، بينما يحاول الأبيض حصد أول لقب له في تاريخه.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

التشكيل:4-4-2



مهدي بنعبيد

سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي

محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أسامة طنان - أمين زحزوح

وليد أزارو - كريم البركاوي

تشكيل الإمارات المتوقع ضد المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2025