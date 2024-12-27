بث مباشر: شاهد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت مباراة مصيرية تجمع المنتخب الكويتي بنظيره القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

و تُعتبر هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

المنتخب الكويتي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة ويكفي الأزرق التعادل لضمان التأهل للدور التالي.

بينما يتشبث المنتخب القطري بأمل التأهل ويدخل المباراة تحت شعار "الفوز ولا بديل"إذ يحتاج العنابي للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، حيث أن أي نتيجة أخرى قد تعني خروجه من البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الكويت وقطر في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب خوان أنطونيو بيتزي بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى خالد الرشيدي خط الدفاع مشاري غنام - خالد محمد - فهد الهاجري - حمد الحربي خط الوسط محمد دحام - أحمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي خط الهجوم معاذ العنزي - يوسف ناصر

تشكيل قطر ضد الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-