مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

الكويت v قطركأس الخليجالكويتقطرالقنوات الناقلة

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

شاهد البث المباشر لمباراة الكويت وقطر في خليجي 26 من هنا

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت مباراة مصيرية تجمع المنتخب الكويتي بنظيره القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

و تُعتبر هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

المنتخب الكويتي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة ويكفي الأزرق التعادل لضمان التأهل للدور التالي.

بينما يتشبث المنتخب القطري بأمل التأهل ويدخل المباراة تحت شعار "الفوز ولا بديل"إذ يحتاج العنابي للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، حيث أن أي نتيجة أخرى قد تعني خروجه من البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الكويت وقطر في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الكويت - قطرالجمعة 27 ديسمبر 2024
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		الكويت الرياضيةأحمد البلوشياستاد جابر الأحمد الدولي
SSC NEWS جعفر الصليح
حماد العنزي
الكأس 1خالد الحدي
أبو ظبي الرياضية 2محمد الشامسي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
عمان الرياضيةأحمد العجمي
البحرين الرياضيةسلمان الحدي

تشكيل الكويت ضد قطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب خوان أنطونيو بيتزي بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىخالد الرشيدي
خط الدفاعمشاري غنام - خالد محمد - فهد الهاجري - حمد الحربي
خط الوسطمحمد دحام - أحمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي
خط الهجوممعاذ العنزي - يوسف ناصر

تشكيل قطر ضد الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىصلاح زكريا
خط الدفاعطارق سلمان - آل هاشمي آل حسين - لوكاس ميندز - همام الأمين
خط الوسطمصطفى طارق - يوسف عبد الرازق - أحمد الروي - جاسم جابر
خط الهجومأكرم عفيف - المعز علي
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