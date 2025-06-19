بث مباشر: شاهد مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب أودي فيلد، لاستضافة مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

مانشستر سيتي يتصدر المجموعة بعد الفوز على الوداد بثنائية نظيفة حتى الآن.

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ويشارك العين في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال آسيا في 2024، بينما يتواجد يوفنتوس ضمن تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تشكيل العين لمباراة يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الوداد، فلاديمير إيفيتش، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى روي باتريسيو الدفاع بارك يونج وو – رامي ربيعة – مارسيل راتنيك – فاكوندو زابالا الوسط كوامي أوتون– عبد الكريم تراوري – بالاسيوس الهجوم أليخاندرو - سفيان رحيمي - كودجو لابا

تشكيل يوفنتوس لمباراة العين في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، إيجور تودور، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: