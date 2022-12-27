بث مباشر: شاهد مباراة العربي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهد مباراة العربي والأهلي في الجولة 14 من منافسات دوري يلو السعودي 2022-23.

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العربي × الأهلي

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب العربي - الأهلي الثلاثاء 27 ديسمبر 2022،

15:20 السعودية، 14:20 مصر KSA Sports HD إدارة التعليم

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Shahid

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

قرر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أن يبدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

علي مجرشي - طلال عبسي - فهد الحمد - إبراهيم الزبيدي

فرانك كوم - رياض بودبوز - إياد مدني

هيثم عسيري - عبد الله المقرن - سلمان المؤشر

ملعب إدارة التعليم في مدينة عنيزة سيكون مسرحًا لمباراة هامة تجمع بين الأهلي والعربي، ضمن قمة منافسات الجولة 14 في موسم 2022-23 من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حقق فوزًا هامًا على حساب نادي هجر في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، ليواصل تقدمه في جدول ترتيب دوري يلو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.

أما نادي العربي، فقد حقق الفوز على الجبلين بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في الترتيب.

Shahid