بث مباشر: شاهد مباراة السودان والعراق في كأس العرب 2025

مصعب صلاح

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السودان والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

منتخب العراق انتصر في الجولة الأولى أمام البحرين بهدفين لهدف، بينما تعادل منتخب السودان مع الجزائر سلبيًا

ويحتاج كل منتخب للفوز في المباراة بهدف تصحيح المسار والاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025.

ما القنوات الناقلة لمباراة السودان والعراق في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDمحمد بركات
قنوات الكأسخالد الحدي
أبو ظبي الرياضية 1فيصل الهندي
 الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
stc tv
الكويت الرياضيةعلي الشمري
 عمان الرياضيةيونس الرواحي
شاشاعلي دراج

تشكيل السودان ضد العراق في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

محمد النور ابوجا
صلاح الدين عادل - محمد إرنق - مصطفى كرشوم - أحمد طبنجة
عمار طيفور - والي الدين خضر بوجبا - عبد الرزاق عبد الرؤوف
جون مانو - محمد عبدالرحمن - ياسر بشارة

تشكيل  العراق ضد السودان في كأس العرب 2025


الخطة 4-4-2

أحمد باسل
شيركو كريم - أكام هاشم - ميثم جبار - أحمد مكنزي
حسن عبدالكريم - زيد إسماعيل - كرار نبيل - حسين جاسم
عمار محسن - محمد جواد

