مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

شاهد البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26 من هنا

تتجه الأنظار إلى استاد جابر مبارك الحمد الصباح بالكويت، حيث يلتقي منتخبا عُمان والسعودية في مواجهة مثيرة ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

نجح المنتخب العُماني في حجز مقعده في المربع الذهبي بعد تصدره مجموعته وذلك بعد التعادل مع الكويت ثم الفوز على قطر وأخيرًا التعادل مع الإمارات .

على الجانب الآخر، وصل المنتخب السعودي إلى هذه المرحلة بعد تجاوز عقبات المجموعة الثانية، إذ بدأ البطولة بالخسارة من البحرين قبل الفوز على اليمن ثم العراق.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة السعودية وعمان في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
عمان - السعوديةالثلاثاء 31 ديسمبر 2024
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		SSC NEWSفهد العتيبياستاد جابر مبارك الحمد الصباح
حماد العنزي
العراقية الرياضيةرعد ناهي
الرابعة 1منير بكر
الرابعة 2حسام الوائلي
الكأس 1أحمد الطيب
الكأس 2خالد الحدي
الكويت الرياضيةأحمد المعمري
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
بلال علام
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
دبي الرياضية 1عبدالله السعدي
عمان الرياضيةأحمد العجمي
البحرين الرياضية 1محمد سويد

تشكيل المنتخب السعودي ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب هيرفي رينارد بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمحمد العويس
خط الدفاعنواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام
خط الوسطمحمد كنو - مروان الصحفي - مصعب جوير
خط الهجومسالم الدوسري - عبدالله الحمدان - عبدالله رديف

تشكيل عمان ضد المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىفايز الرشيدي
خط الدفاععلي البوسعيدي – أحمد الخميسي – جمال اليحمدي – ثاني الرشيدي
المحورحارب السعدي – عبدالله فواز
خط الوسطالمنذر العلوي – أرشد العلوي - عبدالرحمن المشيفيري
خط الهجومعصام الصبحي
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