مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

شاهد البث المباشر لمباراة السعودية والعراق في خليجي 26 من هنا

يستعد استاد جابر الأحمد الدولي لاستضافة مباراة قوية تجمع المنتخب العراقي بنظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المنتخبان يدخلان اللقاء بمعنويات متباينة، حيث حقق كل منهما الفوز على المنتخب اليمني بفارق هدف واحد، لكنه تعثر أمام البحرين. المنتخب السعودي خسر بفارق هدف واحد، بينما كانت خسارة العراق بفارق هدفين، مما يمنح "الأخضر" السعودي أفضلية نسبية في حسابات التأهل.

السعوديون بحاجة إلى التعادل أو الفوز لضمان العبور إلى نصف النهائي، حيث أن نتيجة التعادل تضمن لهم المركز الثاني في المجموعة. أما المنتخب العراقي، فلا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة وإقصاء خصمه المباشر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة السعودية والعراق في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراة التالية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
العراق - السعوديةالسبت 28 ديسمبر 2024
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		SSC NEWSمشاري القرنياستاد جابر الأحمد الدولي
راشد الدوسري
العراقية الرياضيةجمال دراجي
العراقية الإخباريةعلي الشمري
الكأس 1خليل البلوشي
الكويت الرياضيةأحمد البلوشي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
البحرين الرياضية 2محمد سويد

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد العراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

قد يبدأ المدرب هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمحمد العويس
خط الدفاعنواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام
خط الوسطمحمد كنو - ناصر الدوسري - عبدالإله المالكي
خط الهجومسالم الدوسري - عبدالله رديف - مصعب الجوير

تشكيل العراق المتوقع ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي خليجي 26

ومن المرجح أن يعتمد المدرب خيسوس كاساس على العناصر الآتية

الخطة4-4-2
حراسة المرمىجلال حسن
خط الدفاعريبين غريب، زيد تحسين، أحمد مكنزي، مصطفى سعدون
خط الوسطأمجد عطوان، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال
خط الهجومعلي جاسم، أيمن حسين
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