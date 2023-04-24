بث مباشر: شاهد مباراة الساحل ضد الأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

شاهد مباراة الأهلي والساحل في الجولة 29 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

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الساحل x الأهلي

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الساحل - الأهلي الإثنين 24 أبريل 2023،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA Sports HD 1 استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

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shahid

تشكيل الأهلي

سوف يبدأ بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-2-3-1

محمد الربيعي

محمد المجحد، باستوس، طلال عيسى، إبراهيم الزبيدي.

ميليسي، هشام فايق.

مودو بارو، رياض بودبوز، هيثم عسيري.

حسن العلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن الصانبي - فهد الحمد - سلمان المؤشر - مراد خضري - زياد الجهني إياد مدني - عبد الباسط هندي - عبدالله المقرن - ماركوس امارال.

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الساحل ضد الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من دوري يلو موسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

الأهلي بعد السقوط أمام الفيصلي في فخ التعادل بالمباراة الماضية، يريد استعادة الانتصارات لضمان استمراره في المنافسة على صدارة الترتيب، واقترابه من التأهل إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

أما الساحل خسر من أحد في مباراته الأخيرة، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي، تساعده في مشواره للهروب من الهبوط.

Shahid