بث مباشر: شاهد مباراة الخلود والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الخلود والأهلي في الجولة العشرين من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والمقامة في ملعب نادي الحزم..

الخلود x الأهلي

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الخلود - الأهلي الثلاثاء 7 فبراير 2023،

18:30 السعودية، 17:30 مصر KSA Sports HD 1 نادي الحزم

تشكيل الأهلي ضد الخلود

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب "قلعة الكوؤس" أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل| 4- 2-3-1

محمد الربيعي

عبد الرحمن الزهراني - ريان حامد - باستوس - عبد الباسط هندي

ميليسي - هشام فايق

مودو بارو - رياض بودبوز - هيثم عسيري

حسن العلي

يستضيف ملعب نادي الحزم في مدينة الرس مباراة الخلود والأهلي والتي تقام ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

تعرض النادي الأهلي لصدمة قوية، بعد خسارة صادمة أمام الأخدود بنتيجة 4-1 في الجولة 19 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بالتساوي مع ثلاثة أندية أخرى.

رصيد "قلعة الكؤوس" تجمد إثر الخسارة في الجولة الماضية، إلى 37 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق الأهداف عن الأخدود والحزم، ومتفوقًا على الفيصلي.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق الخلود المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر جولتين، مما يجعله ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.