بث مباشر: شاهد مباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025

الجزائر × العراق
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة الجزائر والعراق من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الجزائر والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الرابعة.
المنتخب العراقي حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 ويحتاج للتعادل أو الفوز للتأهل متصدرًا، بينما منتخب الجزائر بحاجة إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل للدور المقبل.
ويمتلك الجزائر أربع نقاط من انتصار على البحرين وتعادل مع السودان، ويحاول استغلال فارق الأهداف الكبير لصالحه للتأهل رفقة العراق.
وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب السودان نظيره البحرين.
ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|حسن العيدروس
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|الكأس 1
|أحمد الطيب
|أبو ظبي الرياضية 1
|حازم عبدالسلام
|الشارقة الرياضية
|محمد الهنائي
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|stc tv
|الكويت الرياضية 1
|محمد النحوي
|شاشا
|هاني الشهري
تشكيل الجزائر ضد العراق في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
فريد شعال
يوسف عطال - أشرف عبادة - محمد توجاي - هواري بعوش
فيكتور لكحل - زكريا دراوي
ياسين بن زية - ياسين براهيمي - عادل بولبينة
رضوان بركان
تشكيل العراق ضد الجزائر في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
فهد طالب
مناف يونس - ميثم جبار - سعد ناطق - أحمد يحيى
سجاد جاسم - أمجد عطوان - كرار نبيل - حسين علي جاسم
عمار محسن - مهند علي