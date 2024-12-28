بث مباشر: شاهد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

يستضيف استاد جابر مبارك الحمد الصباح مواجهة تجمع بين المنتخب البحريني ونظيره اليمني، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

يدخل المنتخب البحريني المباراة دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي متصدرًا للمجموعة، بعد أداء مميز في الجولتين السابقتين. وسيكون اللقاء فرصة للمدرب البحريني لمنح بعض اللاعبين الاحتياطيين فرصة المشاركة وتجربة تكتيكات جديدة تحضيرًا للأدوار الإقصائية.

أما المنتخب اليمني، فقد فقد حظوظه في التأهل بعد خسارته في المباراتين السابقتين، ويخوض المباراة بهدف تقديم أداء مشرف في ختام مشاركته بالبطولة، سعياً لتحسين صورته أمام جماهيره.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة البحرين واليمن في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل البحرين المتوقع ضد اليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

قد يبدأ المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى إبراهيم خليل خط الدفاع حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي خط الوسط سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان خط الهجوم محمد مرهون، مهدي عبد الجبار

تشكيل اليمن المتوقع ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

ومن المرجح أن يعتمد المدرب نور الدين ولد علي على العناصر الآتية