مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

شاهد البث المباشر لمباراة البحرين واليمن في خليجي 26 من هنا

يستضيف استاد جابر مبارك الحمد الصباح مواجهة تجمع بين المنتخب البحريني ونظيره اليمني، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

يدخل المنتخب البحريني المباراة دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي متصدرًا للمجموعة، بعد أداء مميز في الجولتين السابقتين. وسيكون اللقاء فرصة للمدرب البحريني لمنح بعض اللاعبين الاحتياطيين فرصة المشاركة وتجربة تكتيكات جديدة تحضيرًا للأدوار الإقصائية.

أما المنتخب اليمني، فقد فقد حظوظه في التأهل بعد خسارته في المباراتين السابقتين، ويخوض المباراة بهدف تقديم أداء مشرف في ختام مشاركته بالبطولة، سعياً لتحسين صورته أمام جماهيره.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة البحرين واليمن في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراة التالية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
البحرين - اليمنالسبت 28 ديسمبر 2024
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		الكويت الرياضية 2علي سعيداستاد جابر مبارك الحمد
العراقية السريانيةعلي عنب
SSC SPORT 4 خالد المديفر
محمد حسين
الكأس 2سمير المعيرفي
أبو ظبي الرياضية 2بلال علام
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
عمان مباشرمحمد البلوشي
البحرين الرياضيةعلي حسن

تشكيل البحرين المتوقع ضد اليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

قد يبدأ المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم خليل
خط الدفاعحمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
خط الوسطسيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان
خط الهجوممحمد مرهون، مهدي عبد الجبار

تشكيل اليمن المتوقع ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

ومن المرجح أن يعتمد المدرب نور الدين ولد علي على العناصر الآتية

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىمحمد أمان
خط الدفاعرضوان الحبيشي - حمزة الريمي - هارون الزبيدي - رامي الوسماني
المحورأسامة عنبر - عمر جولان
خط الوسطعبد المجيد صبارة - عبد الواسع المطري - ناصر محمدوه
خط الهجومممدوح بن عجاج
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