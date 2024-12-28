بث مباشر: شاهد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

شاهد البث المباشر لمباراة البحرين واليمن في خليجي 26 من هنا
يستضيف استاد جابر مبارك الحمد الصباح مواجهة تجمع بين المنتخب البحريني ونظيره اليمني، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
يدخل المنتخب البحريني المباراة دون ضغوط، بعدما ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي متصدرًا للمجموعة، بعد أداء مميز في الجولتين السابقتين. وسيكون اللقاء فرصة للمدرب البحريني لمنح بعض اللاعبين الاحتياطيين فرصة المشاركة وتجربة تكتيكات جديدة تحضيرًا للأدوار الإقصائية.
أما المنتخب اليمني، فقد فقد حظوظه في التأهل بعد خسارته في المباراتين السابقتين، ويخوض المباراة بهدف تقديم أداء مشرف في ختام مشاركته بالبطولة، سعياً لتحسين صورته أمام جماهيره.
ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26؟
تذاع مباراة البحرين واليمن في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:
المباراة التالية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الملعب
|البحرين - اليمن
|السبت 28 ديسمبر 2024
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
|الكويت الرياضية 2
|علي سعيد
|استاد جابر مبارك الحمد
|العراقية السريانية
|علي عنب
|SSC SPORT 4
|خالد المديفر
|محمد حسين
|الكأس 2
|سمير المعيرفي
|أبو ظبي الرياضية 2
|بلال علام
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|دبي الرياضية 1
|أحمد الشحي
|عمان مباشر
|محمد البلوشي
|البحرين الرياضية
|علي حسن
تشكيل البحرين المتوقع ضد اليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26
قد يبدأ المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-4-2
|حراسة المرمى
|إبراهيم خليل
|خط الدفاع
|حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
|خط الوسط
|سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان
|خط الهجوم
|محمد مرهون، مهدي عبد الجبار
تشكيل اليمن المتوقع ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26
ومن المرجح أن يعتمد المدرب نور الدين ولد علي على العناصر الآتية
|الخطة
|4-2-3-1
|حراسة المرمى
|محمد أمان
|خط الدفاع
|رضوان الحبيشي - حمزة الريمي - هارون الزبيدي - رامي الوسماني
|المحور
|أسامة عنبر - عمر جولان
|خط الوسط
|عبد المجيد صبارة - عبد الواسع المطري - ناصر محمدوه
|خط الهجوم
|ممدوح بن عجاج