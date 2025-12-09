مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025

البحرين × السودان
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة البحرين والسودان من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة البحرين والسودان في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الرابعة.

المنتخب البحريني ودّع المنافسات رسميًا لكن يرغب في الانتصار لحفظ ماء الوجه، بينما يبحث السودان عن الانتصار بنتيجة كبيرة مع خسارة الجزائر من العراق ليتواجد.

ويبدو أنّ مهمة صقور الجديان لن تكون سهلة، لكن لا يزال هناك أمل بالصعود.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN XTRA 1عامر الخوذيري
الكأس 2سمير اليعقوبي
أبو ظبي الرياضية 2فيصل الهندي
 الشارقة الرياضية 2سالم السالمي
دبي الرياضية 2أحمد الشحي
stc tv
الكويت الرياضية 2طارق الملا
شاشاعلي دراج

تشكيل البحرين ضد السودان في كأس العرب 2025

التشكيل 4-2-3-1

محمد الغرابلي
فينسنت إيمانويل - سيد الموسوي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي
كميل الأسود - سيد ضياء
جاسم الشيخ - محمد مرهون - علي مدن
مهدي عبد الجبار

تشكيل  السودان  ضد البحرين في كأس العرب 2025


التشكيل: 4-3-3

محمد النور ابوجا
ياسر بشارة - محمد إرنق - مصطفى كرشوم - أحمد طبنجة
عمار طيفور - والي الدين خضر بوجبا - عبد الرزاق عبد الرؤوف
جون مانو - محمد عبدالرحمن - ياسر مزامل

إعلان
0