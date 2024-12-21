مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

الإمارات العربية المتحدة v قطركأس الخليجالإمارات العربية المتحدةقطرالقنوات الناقلة

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات وقطر في خليجي 26 من هنا

يستضيف ستاد جابر الأحمد الصباح واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي 26، حيث يلتقي منتخبا قطر والإمارات في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة الكروية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي عُمان والكويت، البلد المستضيف للبطولة.

يدخل المنتخبان القطري والإماراتي اللقاء بطموحات كبيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق انطلاقة قوية تعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة.

المنتخب القطري يدخل اللقاء بمعنويات عالية ورغبة في تقديم أداء يليق بسمعته بعد مشاركاته القوية الأخيرة على الصعيدين القاري والعالمي ويعتمد "العنابي" على مزيج من العناصر الشابة والخبرة لتحقيق التفوق.

في المقابل، يطمح "الأبيض" إلى استعادة بريقه والظهور بشكل مميز يعيد للجماهير الثقة في فريقهم، خاصة أن البطولة تعتبر فرصة لبناء الزخم والتألق أمام المنافسين الخليجيين.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات وقطر في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الإمارات - قطرالسبت 21 ديسمبر 2024
22:00 قطر، 23:00 الإمارات		الكويت الرياضيةعلي سعيدجابر الأحمد الدولي
الكويت الرياضية 2طارق الملا
دبي الرياضية 1عبدالله السعدي
SSC SPORTS 4فهد العتيبي
حماد العنزي
الكأس 1خليل البلوشي
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
العراقية الرياضيةعلي لفته
الرابعة 2حسام الوائلي
البحرين الرياضية HD 1علي حسن

تشكيل الإمارات ضد قطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب باولو بينتو بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىخالد عيسى
خط الدفاعماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، كوامي أوتوني، خالد الظنحاني
خط الوسطيحيى نادر، عصام فايز، حارب عبد الله
خط الهجوميحيى الغساني، فابيو ليما، برونو أوليفيرا

تشكيل قطر أمام الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة3-4-3
حراسة المرمىمشعل برشم
خط الدفاعالهاشمي الحسين - طارق سلمان - مصطفى طارق - بهاء الليثي
خط الوسطجاسم جابر - أحمد فتحي - همام الأمين
خط الهجومأكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبد الرزاق
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