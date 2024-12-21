بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

يستضيف ستاد جابر الأحمد الصباح واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي 26، حيث يلتقي منتخبا قطر والإمارات في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة الكروية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي عُمان والكويت، البلد المستضيف للبطولة.

يدخل المنتخبان القطري والإماراتي اللقاء بطموحات كبيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق انطلاقة قوية تعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة.

المنتخب القطري يدخل اللقاء بمعنويات عالية ورغبة في تقديم أداء يليق بسمعته بعد مشاركاته القوية الأخيرة على الصعيدين القاري والعالمي ويعتمد "العنابي" على مزيج من العناصر الشابة والخبرة لتحقيق التفوق.

في المقابل، يطمح "الأبيض" إلى استعادة بريقه والظهور بشكل مميز يعيد للجماهير الثقة في فريقهم، خاصة أن البطولة تعتبر فرصة لبناء الزخم والتألق أمام المنافسين الخليجيين.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات وقطر في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الإمارات - قطر السبت 21 ديسمبر 2024

22:00 قطر، 23:00 الإمارات الكويت الرياضية علي سعيد جابر الأحمد الدولي الكويت الرياضية 2 طارق الملا دبي الرياضية 1 عبدالله السعدي SSC SPORTS 4 فهد العتيبي حماد العنزي الكأس 1 خليل البلوشي عمان الرياضية شبيب الحبسي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله الشارقة الرياضية عبد الحميد الجسمي العراقية الرياضية علي لفته الرابعة 2 حسام الوائلي البحرين الرياضية HD 1 علي حسن

تشكيل الإمارات ضد قطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب باولو بينتو بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، كوامي أوتوني، خالد الظنحاني خط الوسط يحيى نادر، عصام فايز، حارب عبد الله خط الهجوم يحيى الغساني، فابيو ليما، برونو أوليفيرا

تشكيل قطر أمام الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-