بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

الإمارات × الكويت
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة الإمارات والكويت من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الإمارات والكويت في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثالثة.
مباراة اليوم مثيرة جدًا، إذ يحتاج كلّا من الإمارات والكويت الفوز في المباراة للتأهل إلى الدور القادم حال لم ينتصر المنتخب المصري على الأردن.
منتخب الإمارات تعادل مع مصر وخسر أمام الأردن، وهو نفس ما فعله المنتخب الكويتي، لذلك الإثارة والجنون والحماسة مضمونة في هذا اللقاء.
ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN XTRA 1
|أحمد البلوشي
|الكأس 2
|خليل البلوشي
|أبو ظبي الرياضية 2
|إبراهيم الهشال
|الشارقة الرياضية 2
|محمد سليمان
|دبي الرياضية 1
|عبدالحميد الجسمي
|stc tv
|الكويت الرياضية 1
|جعفر الصليح
|شاشا
|علي دراج
تشكيل الإمارات ضد الكويت في كأس العرب 2025
التشكيل:4-3-3
حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
يحيى الغساني – ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز
علي صالح – كايو لوكاس – برونو أوليفير
تشكيل الكويت ضد الإمارات في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
خالد الرشيدي
فهد الهاجري - خالد صباح - معاذ الظفيري - عبدالوهاب العوضي
فوزا عايض - أحمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي
محمد دحام - يوسف ناصر