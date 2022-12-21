بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهد مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو السعودي

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الأهلي x هجر

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - هجر الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

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Shahid

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

علي مجرشي، طلال عبسي، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي.

كوم، إياد مدني، زياد الجهني.

هيثم عسيري، عبد الله المقرن، رياض بودبوز

القائمة الاحتياطية: عبد الرحمن الصائبي - سلمان المؤهر - ثامر العلي - مراد خضري عبدالباسط هندي - تايف كريري - علي الأسمري - ريان حامد - حسن العلي.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون مسرحًا لمباراة هامة تجمع بين الأهلي وهجر، ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2022-23 من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سقط في تعادل سلبي محبط أمام العين في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من منافسات دوري يلو، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

أما نادي هجر، فقد حقق الفوز على الخلود في الجولة الماضية، ليرفع رصيده هو الآخر إلى 16 نقطة، لكنه يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف.

Shahid