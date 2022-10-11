بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ونجران في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهد مباراة الأهلي ونجران في دوري يلو السعودي

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الأهلي x نجران

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SHAHID

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - نجران الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA Sports HD الجوهرة المشعة

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

عبد الباسط هندي، باستوس، فهد الحمد، علي مجرشي

إياد مدني، هشام فايق، زياد الجهني

هيثم عسيري، عبد الله المقرن، لويس جرابان