بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد الأهلي لمواجهة هامة في ثاني مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد ريال مدريد على ملعب ميت لايف.

الأهلي تعادل مع إنتر ميامي في مباراة الجولة الأولى، كما أنّ بالميراس هو الآخر تعادل دون أهداف، مما يعني أن كل الاحتمالات قائمة في هذه المجموعة.

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تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله الوسط حمدي فتحي - مروان عطية - محمد علي بن رمضان الهجوم محمود حسن تريزيجيه - وسام أبو علي - أحمد السيد زيزو

تشكيل بالميراس لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب بالميراس فسوف يعتمد على العناصر الآتية: